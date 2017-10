PSV krijgt 23 miljoen voor deelname aan Champions League

EINDHOVEN - De UEFA heeft in het afgelopen seizoen bijna 23 miljoen euro uitgekeerd aan PSV voor de deelname aan de Champions League. De Eindhovense club strandde in de groepsfase.

Elke ploeg kreeg vorig seizoen aan startgeld voor het hoofdtoernooi een gegarandeerd bedrag van 12,7 miljoen euro. Daar kwamen nog premies voor behaalde punten en uitkeringen uit de tv-markt bij.



Juventus grootverdiener

Juventus was vorig seizoen grootverdiener in de Champions League. De finalist kreeg ruim 110 miljoen euro. Real Madrid ontving voor de titelprolongatie ruim 81 miljoen en Leicester City, dat in de kwartfinales werd uitgeschakeld, verdiende net wat meer, 81,6 miljoen, dankzij de hogere premies uit de tv-rechten.



Ajax goed voor 16,1 miljoen

In de Europa League verdiende finalist Ajax 16,1 miljoen euro. Kampioen Manchester United hield aan het Europese toernooi 44,5 miljoen over.



De deelnemers aan de Champions League kregen gezamenlijk 1,396 miljard euro, die aan de Europa League 423,1 miljoen.