Jong PSV en RKC Waalwijk aan elkaar gewaagd, FC Den Bosch op voorsprong [LIVE]

OSS - De tiende speelronde in de Jupiler League staat op het punt van beginnen. Vanavond staan de derby’s tussen FC Oss en Den Bosch en Jong PSV en RKC Waalwijk op het programma. De andere wedstrijden zijn: Fortuna Sittard –FC Eindhoven en Helmond Sport – Telstar.

FC Oss - FC Den Bosch 1-1

Niek Vossebelt zet FC Den Bosch op voorsprong. Hij benut een penalty. Gelijk na de goal maakt FC Oss de gelijkmaker. Dogan is de doelpuntenmaker.



Fortuna Sittard komt via Dianessy op voorsprong. Het eerste half uur waren er een aantal kansen over en weer geweest.Jong PSV countert na een corner van RKC. Ritzmaier scoort voor Jong PSV. Een paar minuten later krijgt Jong PSV een penalty. Gudmundsson maakt de 2-0. Tien minuten later maakt Bergkamp de aansluitingstreffer voor RKC.Helmond Sport komt al snel op achterstand. Telstar scoort na 6 minuten. Helmond Sport maakt de gelijkmaker. Naudts is de doelpuntenmaker. Telstar is op zoek naar de oversprong.