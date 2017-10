Scoutinggroep Eindhoven praat met de hele wereld dankzij hun zendmast

EINDHOVEN - Op zo'n 35 meter hoogte staat bij Scouting Graaf Folke Bernadotte in Eindhoven een antenne licht heen en weer te zwaaien in de wind. Voor de 50e keer bouwde de scoutinggroep een enorme zendmast. Over de hele wereld wordt dit weekend door scouts de Jamborree On The Air, kortweg JOTA, gehouden. Via een zelfgebouwde zendmast leggen de scouts contact met elkaar.

In drie weken tijd hebben de verkenners en de scoutingleiders de mast opgebouwd door lange palen met touwen vast te sjorren. Overal aan de constructie zitten tuien, een soort scheerlijnen, die het gevaarte moeten ondersteunen.



De Eindhovense scoutinggroep was de eerste in Nederland die 50 jaar geleden meedeed met de JOTA. Het idee is om scouts over de hele wereld met elkaar te verbinden, zegt voorzitter Oscar Senecaut: "Vroeger werd er eens in de vier jaar een samenkomst gehouden. Maar dat is moeilijk en duur om te organiseren dus toen bedachten ze dit."



Nieuw-Zeelandse scoutingmeisjes

Want via de zendmast die ze in Eindhoven bouwen kunnen ze letterlijk met de hele wereld communiceren. De scouts worden daarbij geholpen door zendamateurs zoals Petro van Lierop. Hij legt net contact met Amerika. "Dat is natuurlijk superleuk. Vorig jaar hadden we contact met een groep meisjesscouts uit Nieuw-Zeeland; dan stormen al die jongens hier naar de zendapparatuur, maar eenmaal achter de microfoon durven ze niks te zeggen!"



Maar het mooist vinden ze allemaal het opbouwen van de apparatuur en het zo stevig mogelijk maken van de constructie. Voor dat bouwen moet je niet bang uitgevallen zijn: 24 meter is hoog en dus gaan alleen de oudere scouts van 18+ echt helemaal naar de top. "Allemaal arbo-verantwoord", verzekerd Senecaut: "Ze hebben allemaal een klimtuigje en zekeren zich steeds."



Storm

Het enige dat nog roet in het eten kan gooien is het weer. Het waait dit weekend flink en dus is het spannend bovenin. "Maar we zijn wel wat gewend hoor, zegt de voorzitter. "Op een of andere manier is het altijd slecht weer als we de JOTA houden. We doen er gewoon wat extra tuien bij."