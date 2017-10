Na vernietigende brand gaat de Vrije Markt van Cuijk morgen eindelijk weer open

KATWIJK - Anderhalf jaar geleden stonden de standhouders van de Vrije Markt Cuijk nog met tranen in hun ogen naar de vlammen te kijken. Maar er is goed nieuws: vanaf morgen is de markthal weer elke zaterdag geopend. En daar zijn de standhouders dolblij mee. "We hebben drie kwart jaar geknokt en gewerkt. Ik hoop dat er morgen heel veel mensen naar het resultaat komen kijken."

Marktmeester Jos Werepas herinnert zich de avond van de brand nog als de dag van gisteren.



'Dan ben je helemaal kapot'

“Ja dan gaat een heel levenswerk in rook op. Letterlijk en figuurlijk. En dan ben je helemaal kapot.”



Jos is heel trots op het eindresultaat. “We hebben de schouders eronder gezet. Drie kwart jaar geknokt, gewerkt. En hier is het resultaat. Ik hoop dat er morgen heel veel mensen komen kijken.”

De markthal is een stuk kleiner dan vóór de brand. Toen stonden er zo’n zevenhonderdvijftig kramen, dat zijn er nu ruim vierhonderd. De markthal trok jaarlijks honderdduizenden bezoekers.

Alles kwijt

Eén van de standhouders is 71-jarige Anne van der Noord. Hij verkoopt vanalles: van Mariabeelden tot deurknoppen en tafelpoten. “Op de markt kun je alles kopen zeggen ze altijd: van ijzerwerk relikwieen.”



Vorig jaar durfde hij en zijn vrouw Caroline niet na de overblijfselen van de brand te gaan kijken. “Ja dat deed wel eventjes pijn.” Van der Noord was alles kwijt en ook niet verzekerd.“Dat is toch doorbijten en doorgaan. Ik had nog een hele hoop spullen thuis en ben toen op andere markten verder gegaan. Dus ik heb het er niet bij laten zitten.”De Vrije Markt is elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur geopend.