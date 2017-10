Verlaten kantoorpand in Werkendam brandt volledig af

De brandweer was aanwezig met twee spuitwagens. (Foto: FPMB Joost Korporaal)

WERKENDAM - Een verlaten kantoorpand aan de Sasdijk in Werkendam is volledig afgebrand. De brand begon rond half tien in de avond.

De brandweer rukte uit met twee spuitwagens om het vuur onder controle te krijgen. De brand zorgde niet voor gevaar bij omliggende panden, ook is er niemand gewond geraakt.



Het pand stond al lange tijd leeg en stond op de nominatie om te worden gesloopt. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.