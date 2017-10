Ranomi Kromowidjojo zwemt Nederlands record bij de Swim Cup

AMSTERDAM - Ramomi Kromowidjojo heeft bij de Swim Cup in Amsterdam het Nederlands record op de 50 meter vlinderslag op de korte baan verbeterd. De 27-jarige zwemster tikte aan in 24,53. Ze is daarmee één honderdste sneller dan haar oudere record.

Het oude nationale record zwom Kromowidjojo in augustus tijdens de wereldbekerwedstrijden in Eindhoven. Destijds klopte ze haar Zweedse rivale Sarah Sjöström.Vrijdag was 'Kromo' ruim sneller dan de rest van het veld. Landgenote Maaike de Waard werd op gepaste afstand tweede: 25,51.