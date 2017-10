FC Oss en FC Den Bosch tevreden met gelijkspel

OSS - Een spannende wedstrijd was de derby tussen FC Oss en FC Den Bosch niet. Daarom zijn beide ploegen tevreden met een gelijk spel.

FC Den Bosch kwam na twintig minuten spelen op voorsprong, na een penalty. Niels Fleuren van FC Oss pakte aanvaller Oussama Bouyaghlafen van FC Den Bosch vast en zorgde ervoor dat de bal op de stip kwam te liggen. Niek Vossebelt benutte de penalty en zette Den Bosch op voorsprong. Maar gelijk na de goal de Den Bosch maakte FC Oss de gelijkmaker via Huseyin Dogan.



Trainer Wil Boessen van FC Den Bosch kan leven met een gelijk spel. "Uiteindelijk heb ik er vrede mee. We hebben veel gedomineerd in de wedstrijd, maar dit niet om kunnen zetten in kansen en goals. De eerste helft was voor ons en in de tweede helft ging FC Oss iets meer druk naar voren zetten. Daardoor kregen we meer ruimte, maar die hebben we niet goed uitgespeeld."



Ook trainer Klaas Wels van FC Oss is tevreden met de puntendeling. "We wilden graag winnen. In de eerste helft hadden we meer moeite met FC Den Bosch dan verwacht. In de tweede helft kregen we een paar grote kansen, maar die gingen er niet in. Daarna kreeg Den Bosch nog een grote kans om te scoren uit een counter. Ik denk dat 1-1 een terechte uitslag is."FC Oss en FC Den Bosch doen het beiden goed in de Jupiler League. FC Oss staat op de vijfde plaats met vijftien punten. FC Den Bosch bezet de achtste plek, met hetzelfde aantal punten. Aanvoerder Niek Vossebelt van FC Den Bosch vindt het een goede ontwikkeling dat zijn ploeg weer in de middenmoot meedraait. "De laatste twee, drie jaar ging het erg moeizaam. We hebben nu een goede ploeg, veel vertrouwen en we voetballen. Dat is de laatste jaren wel anders geweest. We gaan uit van onze eigen kwaliteiten."Vrijdagavond waren er ook voor het eerst in lange tijd weer uitsupporters aanwezig. Op 1 november 2014 waren er ongeregeldheden en werd uitpubliek verboden. en ook bij de ploegen onderling was er vrijdagavond positiviteit te bespeuren.