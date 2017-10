West-Brabant hofleverancier van ministers

BREDA - Het kabinet Rutte III krijgt welgeteld één minister die in Brabant woont: Cora van Nieuwenhuizen uit Oisterwijk. De wieg van de nieuwe vice-ministerpresident Carola Schouten (CU) stond in Den Bosch. Ze groeide op in Giessen maar woont al haar halve leven in Rotterdam.

Hoe was het eigenlijk de afgelopen decennia met de Brabantse vertegenwoordiging in onze nationale kabinetten? Sinds de Tweede Wereldoorlog was het heel wisselend. Wat wel opvalt is dat West-Brabant voortdurend een belangrijk deel van de Brabantse ministers heeft geleverd.



Eerste kwam uit Rucphen

De allereerste Brabantse minister in een na-oorlogskabinet was Jos Gielen uit Rucphen, nu hèt PVV-bolwerk van Nederland, maar in 1946 was Gielen gewoon lid van de KVP. In de beschrijving van zijn levensloop staat zelfs dat hij diep gelovig was. Deze dorpsonderwijzer uit Sint Willebrord werd minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.



In datzelfde kabinet onder leiding van minister-president Beel (zijn eerste) werd dr. Huysmans uit Eindhoven minister van Economische Zaken.



Eerste vice-premier

In het kabinet Drees-Van Schaik komen we de eerste Brabantse vice-ministerpresident tegen. Naamgever Josef van Schaik, die ook zijn roots in het westen onze provincie heeft, namelijk Breda. In datzelfde kabinet was ook Teun Struycken uit Breda kort minister van justitie. In totaal telde dit kabinet dat van 1948 tot 1951 regeerde vier Brabanders.



De volgende kabinetten onder Willem Drees gaven een wisselend beeld als het gaat om Brabantse inbreng. Zijn derde telde drie provinciegenoten waarvan weer twee uit West-Brabant, namelijk Breda en Almkerk.

De eerste na-oorlogse Brabantse minister-president was dr. Jan de Quay uit De Bosch. Hij deed niet aan misplaatst Brabants chauvinisme want behalve hijzelf nam hij alleen Bredanaar Gerard Veldkamp mee uit het vorige kabinet.



Veel Brabanders onder Den Uyl

Ook in de jaren daarna was het aandeel Brabanders in de ministerploeg mager. Nota bene onder de socialist Joop den Uyl waren er vijf Brabantse bewindslieden onder wie Dries van Agt uit Geldrop, die later minister-president werd. Hij viste meteen de Brabantse vijver leeg, want behalve hijzelf zaten er nog zes Brabanders in Vak K van wie de bekendste Gerrit Braks en Gerrit Brokx waren.



In zijn tweede kabinet haalde Van Agt weer twee Bredanaren naar Den haag: Van Mierlo en Langendijk-de Jong.



Wieg in de klei

Van Agt’s opvolger Lubbers wierf Onno Ruding uit Breda en Yvonne van Rooy uit Eindhoven. Bergen op Zoom leverde met Korte-Van Hemel een minister van Justitie.



Balkenende en Rutte struinden ook onze provincie af, maar oogsten minder dan hun voorgangers. Opvallend is weer wel dat zij het meest succes hadden in West-Brabant. Een paar namen van bewindslieden wier wiegjes in de klei stonden: Ella Vogelaar (Steenbergen), Klaas Dijkhoff (Breda), Co Verdaas en Co Verdaas uit Breda.