Vrachtwagen gekanteld op A58 bij Roosendaal

ROOSENDAAL - Op de A58 bij Roosendaal is in de richting van Vlissingen vrijdagavond een vrachtwagen gekanteld. De weg is tijdelijk afgesloten om de vrachtwagen van de weg te halen.

Rijkswaterstaat adviseert het verkeer richting Vlissingen om te keren bij de afrit Roosendaal-West op de A17.