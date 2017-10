Enkelblessure zit Michael van Gerwen niet dwars op weg naar tweede ronde Düsseldorf

DüSSELDORF - Hij had last van een enkelblessure, maar toch heeft Michael van Gerwen zich vrijdagavond probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van de German Darts Masters in Düsseldorf.

De Vlijmenaar versloeg Martin Schindler met 6-2. Van Gerwen zette in de eerste leg meteen de toon met een 180-sore en een 124-finish na twaalf darts en hield dat niveau vast.



Wade

Hij maakte ook nog indruk met een 107-finish, waarbij een pijl terugstuiterde van het bord. Via een triple 19 en de bullseye gooide hij toch uit en kwam hij op een 5-2 vorsprong. Met dubbel twaalf besloot hij het duel.



In de volgende ronde moet 'MVG' het opnemen tegen James Wade, die afrekende met Kevin Münch: 6-2.