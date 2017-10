Man aangehouden voor schietpartij op boot Werkendam

WERKENDAM - De politie heeft een man uit Woudrichem aangehouden die ervan wordt verdacht schoten te hebben gelost op een boot in Werkendam. Dat gebeurde op 8 oktober. Er werden die dag meerdere schoten gelost op een boot aan het Steurgat.

Op de boot die beschoten is waren meerdere mensen aanwezig. Op 8 oktober is de man ook aangehouden maar de politie komt er nu pas mee naar buiten.



De man, die is voorgeleid aan de rechter commissaris, zit nog steeds vast. De 27-jarige inwoner van Woudrichem is aangehouden voor poging tot doodslag. De politie hoopt dat meerdere mensen van het misdrijf afweten en dat via Meld Misdaad Anoniem gaan vertellen.