'Clean sheet geeft vertrouwen', Mattijs Branderhorst helpt Willem II omhoog

TILBURG - Van de achttiende en laatste plaats in de eredivisie naar de veertiende. Sinds Mattijs Branderhorst in het doel staat bij Willem II, is de Tilburgse voetbalclub bezig met een opmerkelijk stijgende lijn. Vrijdag pakte Willem II voor de tweede wedstrijd op rij drie punten. FC Groningen werd met 1-0 verslagen.

"Een clean sheet, dat geeft vertrouwen", vertelt Branderhorst. "Voor mij, voor de verdedigers... eigenlijk voor het hele team."



'Uitstekend gedaan'

Hij hoorde pas een dag voor de wedstrijd dat hij voorlopig de nummer één in het Tilburgse doel is. "De trainer gaf aan dat ik het vorige week tegen FC Twente uitstekend had gedaan en dat ik sowieso de laatste tijd prima bezig was. Ik mag het de komende tijd laten zien. Ik ben heel blij met dit vertrouwen van de trainers en mijn teamgenoten."



Tegen FC Groningen ging het spel de eerste twintig minuten nog op en neer. "Maar toen FC Groningen met tien man verder moest na een rode kaart, veranderde dat de hele wedstrijd", zag de 23-jarige keeper. "Wij maakten een fantastisch doelpunt. Een goede pass van Pedro Chirivella op Fernando Lewis die de bal goed voor gaf en Fran Sol die uitstekend binnenknalde. Vanaf dat moment zaten wij goed in de wedstrijd."



Minpuntje

Toch moest Branderhorst in de tweede helft een paar keer in actie komen om de gelijkmaker te voorkomen, maar dit deed hij bekwaam. Hij is dan ook tevreden over zijn optreden.



"Als ik de nul houd, ben ik altijd blij. Eén minpuntje was dat ik in de eerste helft de bal te ver voor me uit speelde, waardoor we bijna een goal tegen kregen. Gelukkig wist ik dit op tijd te herstellen."



'Kan ineens omslaan'

Willem II bezet na de zege op Groningen de veertiende plaats op de ranglijst. "Tja, zo gaat het in de voetballerij, he", lacht Branderhorst. "Het kan ineens omslaan. We weten nu dat we op de nul kunnen spelen. Dit goede gevoel moeten we meenemen naar het bekerduel met Heerenveen van woensdag."