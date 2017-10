Voorbijganger vindt mortiergranaat in Chaamse bossen

CHAAM - Een voorbijganger heeft in de bossen bij Chaam een mortiergranaat gevonden. Hij schakelde meteen de politie in.

De granaat werd gevonden aan de Putvenweg in Chaam. De politie zegt dat het om geschutsmunitie gaat. Het team Explosieven Verkenning is naar het bos gegaan en zag dat het ontstekingsmechanisme nog aanwezig was in de granaat. Daarom is de EOD opgeroepen om de munitie onschadelijk te maken.



Volgens de vinder is de granaat ongeveer 40 cm lang.