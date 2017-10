Enkel zit Michael van Gerwen dwars, Vlijmenaar verlaat toernooi Düsseldorf

DüSSELDORF - Michael van Gerwen heeft zich zaterdag teruggetrokken van het German Masters-dartstoernooi in het Duitse Düsseldorf. De Vlijmense wereldkampioen heeft een slijmbeursontsteking in zijn linkerenkel.

'MVG' had vrijdagavond ook al last van het gewricht, maar toen kwam hij toch in actie. Hij versloeg in de eerste ronde de Duitser Martin Schindler met 6-2.



Balen

Hij hoopte dat de blessure in de nacht van vrijdag op zaterdag zou verminderen, maar dit gebeurde niet. Daarop meldde hij zich af voor de kwartfinale tegen James Wade. Daarom mag de Engelsman zonder te spelen door naar de halve finale.



'Mighty Mike' baalt ervan dat hij zich moet terugtrekken. "Maar ik doe dit op medisch advies. Iedereen kon zien dat het vrijdagavond niet goed ging met mijn been."