Dronken automobilist ramt slagboom om gratis weg te rijden

DEN BOSCH - Een dronken automobilist had zaterdagnacht waarschijnlijk geen zin om een duur parkeerkaartje te betalen en is daarom met volle vaart door de slagboom van de parkeergarage gereden. Dat gebeurde vannacht om half twee in de parkeergarage aan de Sint Josephstraat in Den Bosch.

De auto stond al een paar weken in de garage, dus het tarief was aardig opgelopen. De politie denkt dat de man de parkeergarage zonder te betalen wilde verlaten. Daarvoor moest hij wel door de slagboom heen rijden. Daarna ramde de auto ook nog een rolluik.



De politie heeft het kenteken van de auto achterhaald en kon zo het huis van de man vinden. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau.