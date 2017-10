Nieuwe aanhoudingen na mislukte helikopterkaping en ontsnappingspoging Benaouf A.

BUDEL - Voor hulp bij de ontsnappingspoging van Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond zijn twee nieuwe verdachten gearresteerd, meldt het Openbaar Ministerie in Amsterdam zaterdag. A. is een spilfiguur uit de zogeheten Mocro-maffia.

Aan de poging ging een mislukte helikopterkaping in Budel vooraf. De mannen wilden op 11 oktober een helikopter kapen om zo crimineel A. uit de gevangenis te bevrijden. Bij het verijdelen van die poging kwam het tot een grote zoektocht in Maarheze. In het Limburgse Roosteren werd een verdachte doodgeschoten.



LEES OOK: Hoe Kempen Airport het doelwit werd van een helikopterkaping door criminelen

Andere verdachten

De vijfde verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, aldus het OM. Hij zou zichzelf volgens Het Parool samen met zijn advocaat vrijdag hebben gemeld bij de politie. Voor de zesde verdachte is een uitleveringsverzoek gedaan. Hij is volgens de krant in Parijs opgepakt.