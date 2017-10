Matzer maakt Brabantse versie van De Reuzenperzik:drie insecten gaan op sjouw met een weesjongen

DEN BOSCH - De Reuzenperzik! Het is een van de bizarre kinderboeken van de vermaarde Britse schrijver Roald Dahl. Een weesjongentje reist met een stel uitvergrote insecten in een reuzenperzik over de wereld. Het kan natuurlijk allemaal niet maar de kunst van Dahl is dat hij juist het onmogelijke als mogelijk presenteert.

In Den Bosch is De Reuzenperzik nu te zien als voorstelling in het trheater. De Brabantse regisseur Madeleine Matzer durfde het aan om die Reuzenperzik die als boot én als vliegtuig werkt op de planken te zetten. Het is een voorstelling gewoirden met veel muziek waarbij ook het kolderieke niet wordt geschuwd.





De Reuzenperzik begint als zo veel gruwelijk-leuke verhalen met een weesjongentje dat ongelukkig is omdat zijn pleegouders hem weinig liefde geven en veel klusjes. Op een dag groet er in de tuin een reuzenperzik en James kan door een gaatje naar binnen. Zo komt hij in een nieuwe wereld waar hij een reeks avonturen beleeft met een duizendpoot, een lieveheersbeestje en een zijderups die allemaal zo hun kwaliteiten blijken te hebben.Madeleine Matzer heeft zelf de bewerking van het boek geschreven. Bij werk van Roald Dahl is dat bijzonder. De erfgenamen van de schrijver hebben voor de meeste boeken een kant en klaar script klaar liggen die regisseurs moeten gebruiken. Maar voor de Reuzenperzik was dat script al te oud en het nieuwe was nog niet af.Matzer bouwde de afgelopen vijftien jaar naam op (en een trouw publiek) met haar theaterbewerkingen van bekende boeken. Voorbeelden zijn 'Knielen op een Bed Violen' (naar de roman van Jan Siebelink) en 'Alleen op de Wereld' (een familievoorstelling). En nu dus Roald Dahl!Madeleine Matzer: "Dahl doet een beroep op de fantasie. Hele bizarre dingen presenteert hij als normaal. Bovendien heeft hij er een voorliefde voor om het buitenbeentje tot held te maken."Haar hoofdrolspeler, Marijn Klaver, voegt er aan toe: "Dahl zegt tegen kinderen, het maakt niet uit wat je doet, als je er volledig voor gaat dan is het goed."