Vrije Markt Cuijk weer open voor bezoekers: 'We misten echt ons dagje uit'

De Vrije Markt in Cuijk is na een verwoestende brand in 2016 weer open (foto: Jacqueline Hermans)

CUIJK - De meeste bezoekers hebben het oprecht gemist: de Vrije Markt in Cuijk. Na een verwoestende brand zo'n anderhalf jaar geleden, zijn de stands nu weer vol met producten.

Sommige bezoekers trekken er echt een dag voor uit: "We zijn net tien minuten binnen en ik heb al een shirt en een broek gekocht. We gaan door totdat de portemonnee leeg is", lacht een vaste klant uit Groesbeek.



Voor veel mensen was een bezoek aan de Vrije Markt een dagje uit, en dat hebben ze anderhalf jaar gemist. "Zeker zo in de wintermaanden. Ik ben nu zo happy dat we hier weer naar toe kunnen", straalt een andere bezoekster. Haar man heeft zojuist inkt voor de printer gekocht.



'Je vindt wat je nog niet miste'

De overdekte hal met al haar standjes is eigenlijk als een overdekte rommelmarkt. "En het is alom bekend dat je hier altijd iets vindt waarvan je van te voren niet wist dat je het nodig hebt", glundert bedrijfsleider Jos Werepas. En dat kan variëren van kunstbloemen tot onderbroeken, van sokken tot antiek.





Werepas noemt het 'geweldig' voor hem en de andere medewerkers dat de markt weer open is gegaan. "Het voelt als de geboorte van een kindje. Alle gezichten stralen weer. We hebben lang moeten wachten ."