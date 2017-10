Met 16 kinderen keihard meezingen met Justin Bieber? Dagelijkse kost voor Ellen uit Bladel

BLADEL - Ellen van Beers (30) verliet in 2015 het veilige Bladel en vertrok naar het eiland Zanzibar om een school te beginnen voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Haar verhaal is zaterdagavond te zien in een nieuwe aflevering van Brabant Wereldwijd.

Ellen haalt elke ochtend met een busje 16 kinderen bij hun ouders thuis op. In de auto wordt vrolijk meegezongen met de liedjes van Justin Bieber. Dat klinkt heel gezellig, maar het is niet al goud wat er blinkt. Sommige van ‘haar’ kindjes hebben de aandoening cerebrale parese en kunnen door de slechte zorg op het arme Zanzibar niets anders dan liggen. Dat is schrijnend, maar toch zorgt Ellen met alle liefde voor de 16 kinderen.

Vrijwillig

Op het schooltje van Ellen krijgen de kinderen fysiotherapie, speciaal onderwijs en medische zorg. “Ik vind het moeilijk om nee te zeggen tegen een kind dat zorg nodig heeft”, vertelt ze in de uitzending. Het liefst zorgt Ellen voor alle kindjes van heel Zanzibar, maar dat kost veel geld. Ellen doet alles geheel vrijwillig, met hulp van haar man en andere vrijwilligers.

Natuurlijk mist Ellen haar vrienden en familie. Vooral oma en opa. Maar waarschijnlijk blijft ze voor altijd op Zanzibar om voor anderen te zorgen. Ellen: “Maar áls ik ooit terugga naar Nederland, ga ik natuurlijk naar Brabant.”



Brabant Wereldwijd is elke zaterdagavond te zien om 18.45 en wordt later herhaald.