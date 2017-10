Pech voor favoriet Mathieu van der Poel, veldrijder valt en eindigt op vierde plek

BOOM - Het is niet het weekend van veldrijder Mathieu van der Poel. De sportman is dit seizoen vrijwel ongenaakbaar, maar kwam zaterdagmiddag tijdens een Superprestigewedstrijd ten val. Hij eindigde als vierde in Boom.

Van der Poel domineert het verldritseizoen en wint bijna elke wedstrijd waar hij aaan begint. Ook voor de wedstrijd van zaterdagmiddag was de sportman uit Hoogerheide favoriet.



Maar het was Wout van Aart die zijn eerste zege in de Superprestige behaalde. Laurens Sweeck werd tweede en Lars van der Haar pakte de derde plek. Van der Poel viel in de derde ronde en leek zich aanvankelijk te blesseren aan zijn schouder. Bij Sporza vertelde van der Poel: "Ik zat in het wiel van Wout en reed met mijn schouder tegen een hek. Blijkbaar heb ik het verkeerd ingeschat.''



'Zin om fiets over hek te gooien'

Met de val was het leed nog niet geleden. Van der Poel zette de achtervolging in maar kreeg problemen met zijn fietsketting. "Ik had zin om mijn fiets over het hek te gooien'', was Van der Poel boos. "Het was vervolgens rijden voor elk punt. Ik hoop dat het op het einde van het seizoen iets oplevert.''



Van der Poel heeft zondag al een kans om zich te revancheren, dan wordt in Koksijde de derde manche in de wereldbeker verreden.



Winst voor Kaptheijns

Maud Kaptheijns uit Westerhoven won in Boom wel haar derde cross op rij in het Superprestige-klassement. In de sprint versloeg ze wereldkampioene Sanne Cant.