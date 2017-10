Vakbonden houden actiebijeenkomsten bij Unox

OSS - Vakbonden gaan actiebijeenkomsten houden bij Unox in Oss. Onderhandelingen met het moederbedrijf van de worstenfabriek, over een fusie met branchegenoot Zwanenburg zijn vastgelopen.

Volgens de vakbonden heeft Unilever zaterdag en bod gedaan "dat niet in de buurt komt van de eisen van de vakbonden voor een fatsoenlijke overgang van de Unox-fabriek naar Zwanenberg". De vakbonden willen behoud van de huidige pensioenregeling, een werkgelegenheidsgarantie en behoud van inkomen en koopkracht. Unilever komt daar volgens de bonden te weinig mee over de brug.



Daarom worden donderdagmiddag 26 oktober drie actiebijeenkomsten gehouden. Dat betekent per saldo dat een deel van het werk dan stil ligt.



Unilever schrapte in het verleden al banen bij Unox in Oss. Zwanenberg heeft gezegd dat het aantal banen de komende jaren juist zal groeien omdat het bedrijf de productie van een fabriek in Raalte wil overhevelen naar Oss.



