Oldtimer Mercedes brandt uit op zandpad Drunen

DRUNEN - Op een zandweg bij de Duinweg in Drunen is zaterdag een oldtimer Mercedes uitgebrand.

Een voorbijganger heeft geprobeerd met een brandblusser het vuur te doven maar dat lukte niet. De brandweer heeft de brand geblust. Het is niet bekend waar de eigenaar van de auto is. Er was niemand bij de auto aanwezig. Een takelbedrijf heeft heeft het wrak weggehaald.