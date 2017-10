Evenementenhal Breepark dit weekend toch in gebruik genomen

BREDA - Met een trouwbeurs is dit weekend de hal op evenemententerrein Breepark in Breda eindelijk in gebruik genomen. Vorige week zou er het grote openingsfeest zijn, maar dat werd afgelast. De brandveiligheid was niet op orde volgens de gemeente.

Ooit noemden ze Breepark de Bavelse Berg en was er een vuilstort. Afgelopen jaren werd er stevig gebouwd: Een grote sportwinkel, een megabioscoop en een evenementenhal. Dat ging niet zonder slag of stoot, want afgelopen vijftien jaar is er veel te doen geweest rond het Breepark.



Aflasten

Politiek gesteggel dat een wethouder de kop kostte, drie evenementen die niet door konden gaan en dan was daar vorig week ook nog het aflasten van de officiële opening:



'Het gebouw bleek niet brandveilig genoeg na een van de laatste keuringen van de gemeente', vertelt Maartje Jansen van Breepark. 'De keuringen worden gedaan over meerdere weken. De eerste keuringen zagen er goed uit dus daardoor hadden we er vertrouwen in dat het door kon gaan. Toch kwamen er op het laatst wat dingen naar boven waarop de gemeente zei: 'hier kunnen we de vergunningen niet voor afgeven'.'



Daarbij moet je volgens de organisatie denken aan wanden en kozijnen die niet brandwerend genoeg waren.



Evenementenhal

Het gebouw is ruim 80.000 vierkante meter en er is ruimte voor maximaal 13.000 bezoekers. Het moet bezoekers van buitenaf naar Breda trekken, maar ook zou het evenementen uit de binnenstad kunnen halen. Zo werd bijvoorbeeld het HBO-introfestival al naar het Breepark verplaatst.



De agenda van de evenementenhal raakt aardig vol. Zo treedt Tiësto in december op en zullen er allerlei andere evenementen zijn. Het openingsevenement wordt nog wel verplaatst, maar het is nog niet duidelijk naar welke datum.