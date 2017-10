Kromowidjojo wint honderd meter vrije slag tijdens Swim Cup Amsterdam

AMSTERDAM - Ranomi Kromowidjojo was zaterdagavond tijdens de Swim Cup in Amsterdam de snelste vrouw op de 100 meter vrije slag.

Kromowidjojo tikte aan in 51,60 seconden. In de laatste meters kon ze het verschil maken en klopte ze Femke Heemskerk. Derde werd de Deense Signe Bro.



Vrijdagavond was 'Kromo' ook al succesvol in Amsterdam. Toen verbeterde ze het Nederlands record op de 50 meter vlinderslag op de korte baan. Ze zwom de afstand in 24,53 en was daarmee één honderdste sneller dan haar oudere record.Bij de mannen was zaterdag op de 100 meter vrij Nyls Korstanje de beste. Met zijn Nederlands record voor achttien jaar van 47,54 voldeed de zwemmer aan de limiet voor de Europese kampioenschappen kortebaan in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Arjan Knipping plaatste zich ook voor dat EK. Hij zwom 4.08,85 op de 400 meter wisselslag.