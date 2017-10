Harde valpartij Shanne Braspennincx, geen finaleplaats EK baanwielrennen

BERLIJN - Tijdens het EK baanwielrennen in Berlijn is Shanne Braspennincx hard gevallen. Ze deed mee aan het onderdeel keirin. De valpartij in de halve finale zorgde ervoor dat de renster uit Strijbeek de finale miste.

Tijdens het EK in 2015 won Braspennincx een zilveren medaille op het onderdeel keirin.



Brons bij teamsprint

Eerder tijdens het huidge EK was er afgelopen week wel succes voor Braspennincx. Samen met Kyra Lamberink won ze voor Oranje brons op de teamsprint.





