Rick de Nooijer knokt zich naar finale Eindhoven Box Cup

EINDHOVEN - Roosendaler Rick de Nooijer staat zondag in de finale van de Eindhoven Box Cup. De Box Cup is het grootste bokstoernooi in Nederland met olympische status.

De Nooijer haalde de eindronde door te winnen van de Belg Roger Bonsu.



Eindhovenaar Aito Kostert wist zich niet in de finale te knokken. De twee andere Brabantse deelnemers aan het driedaagse evenement in Eindhoven werden tijdens de eerste ronde uitgeschakeld. Het ging om Alicia Holzken uit Son en Nasser Shala uit Eindhoven.



Nederlandse boksers in de lift

Dirk Renders van de toernooi-organisatie benadrukte eerder dit weekend al dat het geen schande is dat de Brabanders het zwaar hebben. "Absolute toplanden als Rusland, Ierland en Mongolië hebben hun beste boksers meegenomen. Dat zie je in de wedstrijden. Het niveau is heel erg hoog."



"Je ziet dat de Nederlandse boksers enorm in de lift zitten, maar tegen de absolute toplanden moeten ze het nog afleggen", aldus Renders.