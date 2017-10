Jumbo Lage Zwaluwe overvallen, politie zoekt naar daders

LAGE ZWALUWE - De Jumbo aan de Pastoor van Hooijdonklaan in Lage Zwaluwe is zaterdagavond overvallen. Dat gebeurde even voor tienen.

De twee daders zijn na de overval gevlucht. De recherche deed sporenonderzoek en er werd naar de overvallers gezocht. Of zij iets buit konden maken is nog onbekend.