Fietser zwaargewond na aanrijding Eindhoven

EINDHOVEN - Een fietser in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een automobilist. Dit gebeurde op de kruising van de Geldropsweg met de Piuslaan.

De fietser stak samen met een andere fietser de weg over, toen de auto met hoge snelheid kwam aanrijden. Een getuige zag de fietser vervolgens 'een stuk door de lucht vliegen'.



Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Ook de andere fietser raakte gewond. Ook die is naar een ziekenhuis gebracht.