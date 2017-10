Auto raakt boom en slaat over de kop

LAGE MIERDE - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag over de kop geslagen op het Vloeieind in Lage Mierde. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak een boom langs de weg en verloor daarna de macht over het stuur.

De bestuurder is nagekeken door de hulpdiensten, maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Wel moest hij een blaastest doen in het politiebureau.



De auto is total loss. Een bergingsbedrijf heeft het wrak getakeld.