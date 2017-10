Uitgebrande auto zorgt voor brand bij autoschadebedrijf in Oss

Een uitgebrandde auto zorgde opnieuw voor brand in een opslagloods in Oss (Foto: Michael de Keijzer)

OSS - Bij een bedrijf in Oss dat uitgebrande en beschadigde auto's ophaalt, is zondagmorgen brand uitgebroken. Oorzaak van de brand is een eerder uitgebrande wagen die in de loods opnieuw begon te branden.

De wagen was eerder die avond door het Osse bedrijf opgehaald in Ravenstein. Waardoor de auto opnieuw vlam vatte, is onduidelijk. Hoe groot de schade is aan de bedrijfshal en beschadigde auto's is nog onduidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen.