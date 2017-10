'Dit is een tegenvaller', amateur astronoom ziet niet één vallende ster

KAATSHEUVEL - Hij zat er klaar voor. Iedere anderhalve minuut een vallende ster, daar doe je het als amateurastronoom voor. Maar het weer zat Glenn Aoys uit Kaatsheuvel in de nacht van zaterdag op zondag dwars.

Er was helder weer nodig om de vallende sterren te kunnen spotten, maar het was grote delen van de nacht bewolkt en regenachtig.



'Slechts even helder'

"Het is slechts even helder geweest, tot kwart over twee 's nachts", vertelt Aoys. "Ik heb mijn camera toen opgesteld en tussen de tweehonderd en driehonderd opnames gemaakt, maar helaas. Geen één vallende ster. Dit is een tegenvaller. Het was niet de moeite waard."



Er werd op veel vallende sterren gehoopt, omdat de meteorenzwerm Orioniden even zichtbaar was vanaf de aarde. De Orioniden zijn stof- en ijsdeeltjes van de bekende komeet Halley. Ieder jaar kruist de aarde de overblijfselen van de staart van Halley. De deeltjes die in onze dampkring verbranden, zorgen voor een flinke lichtshow. Mooi om te zien. Mits het natuurlijk helder weer is..