Negen kogelinslagen in stadspaviljoen Eindhoven, 29 hulzen gevonden

EINDHOVEN - De politie doet zondagochtend onderzoek naar een schietpartij in de Alberdingk Thijmlaan in Eindhoven.

"Er zijn negen inslagen ontdekt in het stadspaviljoen en daar zijn 29 hulzen gevonden", vertelt een politiewoordvoerder. "We kregen in de nacht van zaterdag op zondag al een melding, maar toen was er niets te zien. Zondagochtend ontdekte de beveiliging de inslagen."



Er zijn volgens haar geen gewonden gevallen.



Meer informatie volgt.