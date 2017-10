Overvallers belden aan bij Jumbo in Lage Zwaluwe

LAGE ZWALUWE - De twee mannen die zaterdagavond een overval pleegden op de Jumbo-supermarkt in de Pastoor van Hooijdonklaan in Lage Zwaluwe kwamen het gesloten gebouw binnen door aan te bellen.

Toen de mannen binnen werden gelaten, werden de twee aanwezige medewerkers bedreigd met een stroomstootwapen en een mes. De overvallers eisten geld. Of ze dit ook hebben buitgemaakt, is niet bekend. Niemand raakte gewond.



Onderzoek

Nadat de overvallers de supermarkt verlieten, werd de politie ingeschakeld. Er was zondagochtend nog niemand aangehouden.



Beide overvallers worden ongeveer 20 jaar oud geschat en zijn zo'n 1,75 meter lang. Een van de twee is donker.



De andere man droeg zwarte Nike Air Max-schoenen, een blauwe trainingsbroek van katoen en een zwarte winterjas tot op de heup. De achterkant van die jas glom voor een deel.