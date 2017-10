NAC staat al drie wedstrijden droog. Is dat een probleem?

BREDA - NAC weet al drie wedstrijden niet tot scoren te komen. De ploeg krijgt wel goede kansen, maar helpt die elke keer om zeep. Tel daarbij op dat de achterhoede regelmatig flinke steken laat vallen en de zestiende plaats en de verklaring voor de huidige zestiende plaats op de ranglijst is daar.

Thierry Ambrose, de Franse spits van NAC, stond zaterdagavond symbool voor het onvermogen bij NAC. Na een uur spelen kwam er een prachtige voorzet van rechtsback Angelino die hij, nadat de bal al voorbij ging aan Rai Vloet, alleen maar binnen hoefde te tikken. Ambrose faalde door volledig over de bal heen te maaien.



Hij scoort te weinig en weet hij. Maar het is natuurlijk niet eerlijk om de zestiende plek op de ranglijst alleen op Ambrose af te schuiven. Ook andere spelers falen voor het doel van de tegenstander. Zo miste een week eerder bijvoorbeeld Rai Vloet een belangrijke kans tegen Roda JC.



'Liever scoren dan complimenten'

Bovendien werkt Ambrose als een paard, waardoor hij wellicht de rust voor de goal mist. En staat hij bij NAC als spits ook nog weleens op een eilandje te ballen. Maar natuurlijk knaagt het aan hem. Twee goals na negen wedstrijden is te mager. "Ik ben blij met de complimenten over mijn harde werken", zo zei hij onlangs nog. "Maar ik scoor liever."



Moedeloos?

Trainer Stijn Vreven kan er niet anders dan moedeloos van worden. Hij ziet zijn ploeg genoeg kansen krijgen, maar niet afmaken. Toch zegt de coach van NAC niet in de war te raken.



"We krijgen kansen, maar halen de trekker niet over", zegt Vreven ook na het duel tegen PEC Zwolle. "Ben ik in paniek? Helemaal niet, want ik panikeer na elke nederlaag. We moeten zakelijker en volwassener zijn. Maar dat kan ik inderdaad niet blijven herhalen, want met onze manier van spelen moet je ook punten gaan pakken."



Geen groot probleem

Na drie doelpuntloze wedstrijden raken ook de spelers nog niet in paniek. "Het is geen groot probleem, maar het is moeilijk als je niet scoort op dit niveau", zegt sterspeler Manu Garcia. "Want dan kan je niet winnen. We hebben nu problemen met scoren maar als we blijven werken, komen de goals vanzelf. Dan komt het allemaal goed."



Frustrerend

"Het is heel frusterend voor het team", zegt Menno Koch. "Een probleem is het niet, want we creëren kansen. Natuurlijk moeten we de kansen afstraffen, daarin moeten we professioneleren en meedogenlozer zijn. Het is pas een probleem als we geen kansen meer krijgen."



Maar NAC zal ook beter moeten gaan verdedigen. Dat is het andere, misschien nog wel grotere, probleem van de ploeg. Teveel persoonlijke fouten veroorzaken teveel tegengoals.



LEES OOK: NAC MET 0-2 ONDERUIT TEGEN PEC ZWOLLE