Robèrt van Beckhoven maakt zich op voor de finale van Heel Holland Bakt: 'Spannender dan ooit'

OISTERWIJK - Wie zondagavond het vijfde seizoen van tv-programma Heel Holland Bak gaat winnen? Wordt het Marjolein, Hans of toch Gwenn? Volgens het Oisterwijkse jurylid Robèrt van Beckhoven is het spannender dan ooit. "Het golft werkelijk waar op en neer. Ik denk dat niemand thuis met zekerheid kan zeggen wie er zal winnen", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Van Beckhoven ziet dat de wedstrijd zwaar is voor de kandidaten. "Iedereen doet zo hard zijn best, daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Dan hoef ik als jurylid niet extra streng te zijn."



Met de finale komt er een einde aan het vijfde seizoen. Het programma legt het jurylid bepaald geen windeieren. Tot zijn eigen verrassing. "Dat ik bekend ben in Brabant, begrijp ik wel. 'Heey bakkertje', roepen ze dan. Maar nu zie ik steeds meer mensen stiekem foto's van mij maken. Ik word zelfs in Friesland herkend."



Etalage

Ondanks de vele uren die hij in het programma steekt, is Van Beckhoven nog steeds dagelijks te vinden in zijn eigen bakkerij in de Leerfabriek in Oisterwijk. Daar kunnen bezoekers vanaf de straatkant al door de grote ramen zien hoe er in de bakkerij wordt gewerkt. Dat doet hij bewust. "Laat zien wie je bent en wat je doet."



Dus Van Beckhoven wil geen bakkerij met een klassieke etalage die je om de zoveel tijd moet veranderen. "Nu sta ik zelf in de etalage, die elke minuut verandert. Dan kan ik laten zien dat dit het mooiste beroep is dat er bestaat."