PSV behaalt tegen Heracles vijfde zege op rij

EINDHOVEN - PSV heeft zondag in de eredivisie de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo met 3-0 gewonnen. Voor de Eindhovenaren was het de vijfde overwinning op rij. Koploper PSV heeft nu zes punten meer dan nummer twee PEC Zwolle. Feyenoord en Ajax, die later op zondag tegen elkaar spelen, hebben acht punten achterstand op PSV.

Hirving Lozano opende in de achttiende minuut de score en is nu met zeven doelpunten topscorer van de eredivisie. Marco van Ginkel besliste het duel in de 78e minuut met de 2-0. In blessuretijd benutte de aanvoerder ook nog een strafschop, zodat Van Ginkel nu op zes doelpunten staat.



Blessures

Bij PSV vielen Pereiro en Locadia in de tweede helft uit met een blessure. Heracles eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Robin Pröpper. Volgende week moet het team van trainer Phillip Cocu op bezoek bij Vitesse. Donderdag wacht eerst de bekerwedstrijd tegen FC Volendam.