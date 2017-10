Indrukwekkende oorlogsherdenking op Canadese begraafplaats

BERGEN OP ZOOM - In Bergen op Zoom zijn de militairen herdacht die in het najaar van 1944 sneuvelden in de Slag om de Schelde. Honderden mensen woonden de ceremonie bij op de grote Canadese oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg.

Op die plek liggen 1118 militairen die sneuvelden in West-Brabant en Zeeland. Het merendeel van hen bij onder meer De Slag om Woensdrecht die het begin vormde van de Slag om de Schelde. Met die operatie openden de geallieerden de haven van Antwerpen: die was cruciaal voor de bevoorrading.



Op de herdenking waren er toepraken en werden kransen gelegd door vertegenwoordigers van gemeente , provincie en ambassades van Canada, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Australie, Israël en Duitsland. Er waren geen veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Een Spitfire vloog enkele keren laag over.Enkele jaren geleden hebben Nederland en Canada afgesproken dat de herdenking belangrijk voor beide landen is en voortaan uitgebreider wordt gevierd. Zo zijn er nu al voorbereidingen aan de gang voor de herdenking in 2019, als het 75 jaar geleden is dat het zuiden werd bevrijd. Er is een speciale themapagina rond de Canadese bevrijders. Het grootste deel van Brabant is bevrijd in oktober en begin november 1944 . Daarom zijn er in deze tijd van het jaar altijd veel herdenkingen door de hele provincie. Komende week volgt er nog een Britse herdenking in Bergen op Zoom op de oorlogsbegraafplaats naast de Canadese, waar 1284 militairen rusten. Breda herdenkt volgend weekend de Poolse militairen die sneuvelden bij Breda en omgeving.