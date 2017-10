Er komt een film over de laatste dagen van Eelco, de man die dood wilde

SON - Het is bijna een jaar geleden dat Eelco de Gooijer uit Tilburg vrijwillig een einde aan zijn leven maakte. Hij was pas 38 jaar oud, maar had enorme moeite met het leven. Documentairemaker Jesse van Venrooij heeft de laatste maanden van het leven van Eelco vastgelegd met de camera. Hij wil een documentaire maken en is nog op zoek naar geld om de film professioneel te kunnen afronden. De moeder van Eelco de Gooijer, Monique de Gooijer steunt hem bij het inzamelen van geld hiervoor.

In het Omroep Brabant programma KRAAK. doet Monique haar verhaal. "De laatste weken van Eelco waren de fijnste weken van zijn leven. Hij kon van alles genieten, omdat hij wist dat het eindig was." Samen zocht Eelco met zijn moeder een goede datum om uit het leven te stappen. En dat hing van heel banale zaken af. "We doen het op maandag stelde Eelco aan de arts voor, maar dat ging niet, omdat de dokter dan een golftoernooi had. Oké, woensdag dan." En woensdag werd het.



Volgens Monique was het een heel rustige dag. Eelco zat nog een beetje achter zijn computer en sprak een afscheidsboodschap in op zijn voicemail. Hij nam afscheid van zijn beste vriendin en haar zoontje. Het duurde, nadat het middel was toegediend, nog zeker twintig minuten voordat het zover was. "Eelco maakte nog een grapje en zei ‘Het is goed zo’ , en toen was het zover."



Zorgenkind

"Er is een last van me af gevallen. Ik mis hem, maar heb geen verdriet, nu hij er niet meer is." Monique vertelt hoe moeilijk Eelco het leven vond. Het leven had hem helemaal niets te bieden. Al vanaf zijn babytijd was Eelco een zorgenkind waar zijn ouders dag in dag uit mee bezig waren. Geen seconde was hij uit hun gedachte. Toen hij vorig jaar vrijwillig een einde aan zijn leven had gemaakt was er ook wel iets van opluchting. "Ik kan nu mijn telefoon vergeten, slaap altijd in mijn eigen bed, dat is al die jaren niet zo geweest."

Monique hoopt dat er een mooi bedrag wordt opgehaald via de crowdfundingsactie zodat de film over Eelco helemaal goed afgemaakt kan worden en uiteindelijk andere mensen kan helpen. "Ik gun iedereen die dood wil dat het zoals bij Eelco kan gaan."