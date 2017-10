Helmondse fractievoorzitters willen duidelijkheid over burenruzie van burgemeester Blanksma

HELMOND - De fractievoorzitters in de Helmondse gemeenteraad worden maandagavond bijgepraat door de burgemeester over haar burenruzie. Burgemeester Elly Blanksma heeft volgens het Eindhovens Dagblad al een jaar een conflict met haar nieuwe buren.

De ruzie gaat over een gezamenlijk hek dat inmiddels gesloopt is. Daarvoor is een muur in de plaats gekomen. De buren van de burgemeester hebben volgens de krant nooit ingestemd met deze muur. Ze stemden al helemaal niet in met de bijdrage van ruim 5000 euro die ze van burgemeester Blankma moesten betalen.



Weinig privé

Fractievoorzitter Mohammed Chahim van de PvdA is blij dat hij tekst en uitleg krijgt van de burgemeester. "Het is een privékwestie, maar burgemeester ben je 24 uur per dag. Daarom wil ik graag meer uitleg over deze burenruzie."



"Het stof is nog niet neergedaald over de laatste zaak waarin de integriteit van de burgemeester ter discussie stond. Nu wordt de Helmondse politiek weer verrast door media die nieuws brengen die onze burgemeester schaadt." Fractievoorzitter Michael Rieter van Helder Helmond klinkt licht geïrriteerd. Zijn naam werd in verband gebracht met een omstreden interview van de burgemeester in het NRC.



Sorry

Voor uitspraken in dat interview bood burgemeester Blanksma uiteindelijk verontschuldigingen aan. Insinuaties dat zij onder druk werd gezet door een raadslid en wethouder om een beslissing te herzien kon zij niet bewijzen. Ze erkende zelfs nooit met de wethouder gesproken te hebben over deze zaak.



De buren van de burgemeester willen niet bij Omroep Brabant reageren op de zaak. Advocaten van beide partijen zoeken volgens het Eindhovens Dagblad naar een oplossing.