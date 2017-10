80-plussers van Het Laar swingen voor Oktober Dansmaand in Tilburg

TILBURG - "Ik kan niet lopen en ik heb geen adem meer. Maar ik vind dit zo leuk." Voordat ik haar naam kan vragen, zoeft de oudere vrouw er in haar rolstoel vandoor. Het is zaterdagmiddag in woonzorgcentrum Het Laar. Ik sta in een groep vrouwen die net hebben geoefend voor een dansvoorstelling. De gemiddelde leeftijd is pakweg tachtig jaar!

Oktober is in Tilburg al een paar jaar dansmaand. Op een groot aantal plekken in de stad zijn kleine en grote dansvoorstellingen te zien. In de agenda staat ook 'Soepel en Stijf'. Een voorstelling gemaakt door bewoners van Hat Laar met studenten van de dansacademie. Voor de groep staat choreograaf Andrew Greenwood in een mix van Duits, Nederlands en Engels te tellen. Greenwood werkte in zijn loopbaan met allerlei bijzondere balletgezelschappen en nu dus met een groep ouderen.



De Tango

Loes (79), Adrie (79) en Corrie (81).... ze hebben vroeger allemaal aan stijldansen gedaan. Ze kennen de foxtrot, de tango, de Engelse wals van de wekelijkse uitstapjes naar de dansschool. Maar ja... het leven verandert, het lichaam verandert en opeens zit dansen er niet meer in.





Tot Andrew Greenwoond voorbij komt. Sommigen dames in zijn klasje dansen in hun stoel, anderen staan op en krijgen hun heupen weer aan het wiegen maar allemaal bewegen ze. En dat is wat Andrew wil. Hij is ervan overtuigd dat beweging goed is voor een mens, dat ze er gelukkiger van worden en dansen is een goede manier om de aan de slag te krijgen.