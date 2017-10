Veldrijden: Maud Kaptheijns oppermachtig in Koksijde

KOKSIJDE - Maud Kaptheijns heeft zondag op indrukwekkende wijze de derde wedstrijd om de wereldbeker gewonnen. De veldrijdster uit Westerhoven liet in het Belgische Koksijde al in de eerste ronde haar concurrentes achter en breidde gedurende de race haar voorsprong alleen maar uit.

Op ruim 50 seconden eindigde haar landgenote Sophie de Boer, terug na een oorontsteking, als tweede. De Belgische wereldkampioene Sanne Cant werd op een kleine anderhalve minuut derde.



"Ik ben heel blij met mijn eerste wereldbekerzege. Ik had er vertrouwen in", zei Kaptheijns. "Ik wist dat ik snel moest starten zodat ik in het zand mijn eigen lijn kon rijden."



In de Superprestige was Kaptheijns zaterdag in Boom ook al de beste. Ze leidt in die competitie riant met drie zeges in evenzoveel wedstrijden.