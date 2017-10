Volkszanger Django Wagner kijkt uit naar show in AFAS Live: 'Ik heb echte vrienden bij me'

NUENEN - Hij stond al voor een vol Beursgebouw in Eindhoven, maar vrijdag staat de Nuenense volkszanger Django Wagner voor duizenden mensen te zingen in de voormalige Heineken Music Hall. Een hoogtepunt in zijn carrière. "Ik heb er ongelooflijk veel zin in en ik sta er niet alleen voor, ik heb echte vrienden bij me."

Wagner speelt vrijdagavond in het huidige Afas Live in Amsterdam met collega-zangers Peter Beense en Frans Duijts in het gevormde trio 'Echte vrienden'. Een 'gewichtig clubje', grapt Wagner, verwijzend naar de kilo's van de volkszangers.



Had je de 46-jarige Wagner zo'n twintig jaar geleden verteld dat hij voor duizenden mensen zou optreden, dan had hij je waarschijnlijk voor gek verklaard. Wagner zat in de autohandel en zong af en toe voor zijn plezier. "Maar als iemand vertelde dat ik goed kon zingen, stopte ik meteen. Ik durfde dan niet verder te gaan."



LEES OOK: Django Wagner is écht 'Echte Vrienden' met Frans Duijts en Peter Beense



Applaus

Toch veranderde dat. Hij stortte zich volledig op zijn zangcarrière. En met succes. In 2014 speelde hij in het Beursgebouw in Eindhoven met een eigen show en een jaar later won hij een Edison. "Maar het meest gelukkig word ik van het applaus, als mensen weer met een goed gevoel naar huis gaan."



Of Wagner van autohandelaar nu een ster is geworden? "Dat zie ik zelf niet zo. Ik ben een zanger en doe mijn liedjes. Ik ben nog steeds de jongen van toen."