Mathieu van der Poel weer eens superieur, wint WB-rit Koksijde

KOKSIJDE - Mathieu van der Poel heeft zondag, zoals zo vaak dit seizoen, ogenschijnlijk met twee vingers in de neus een veldrit gewonnen. Ditmaal was hij superieur in de wereldbekerwedstrijd in Koksijde.

Van der Poel had in België last van zijn schouder maar ook dat fysieke ongemak bleek voor zijn rivalen niet voldoende om te profiteren. Lars van der Haar finishte als tweede op liefst 39 seconden.



Het was voor Van der Poel al weer zijn negende overwinning in elf crossen dit seizoen.