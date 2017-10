Brabant Beach Battle: eerste Brabantse strandrace voor wielrenners op E3-strand

EERSEL - Een echte strandrace kun je alleen fietsen aan de kust. Tenminste, dat was zo tot zondag. De Brabant Beach Battle was de eerste strandrace voor renners die niet aan de Noordzee gereden wordt. Het E3-strand was het strijdtoneel.

"Ik durf eigenlijk niet alle stukken vollebak te rijden", verzucht een Hollandse deelneemster na een oefenronde op het Eerselse strand. "Die aangelegde bulten gaan wel, maar daar achterin is het echt glad en modderig. Dat is meer iets voor veldrijders."



Voor Nederlands kampioen Ronan van Zandbeek uit Asten en Europees en Nederlands kampioen Pauliena Rooijakkers uit Schijndel is het dus een soort van thuiswedstrijd. "We zijn vorig jaar natuurlijk heel vaak naar de kust gereden", zegt Ronan. "Het leek ons heel erg leuk om eens in Brabant zoiets te organiseren."



Wedstrijd moet meer Brabandse wielrenners naar kust trekken

Het grootste deel van de strandracers komen uit Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. "Met dit initiatief hopen we dat meer Brabanders de komende maanden naar het strand trekken om daar te racen", aldus Ronan.



Aan het programma van de Brabant Beach Battle te zien was het de organisatie sowieso te doen om promotie van deze tak van de wielersport. In de ochtend konden jongeren van start, ook zonder licentie. In de middag kwamen de echte klasbakken bij de mannen en de vrouwen in actie.



'Heel geschikt parcours'

Het parcours ligt de twee wel. "We hebben het natuurlijk naar onze smaak ingericht. Ik heb het nu een paar keer gereden en vind het heel geschikt", lacht Pauliena.



De organisatie hoopt dat de Brabant Beach Battle een dusdanig goede indruk maakt dat het volgende keer als KNWU-topwedstrijd wordt opgenomen in de wedstrijdkalender van de wielerbond.