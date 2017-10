Basketballers New Heroes Den Bosch onderuit in topper tegen Zwolle

ZWOLLE - De basketballers van New Heroes Den Bosch zijn zondag onderuit gegaan in de topper tegen Landstede. De ploeg uit Zwolle was de Bosschenaren met 72-65 de baas.

Beide ploegen begonnen ongeslagen aan het duel en New Heroes had na het eerste kwart een punt voorsprong op de thuisploeg (19-20). Halverwege stonden de bezoekers zelfs vijf punten voor (33-38).



Daarna kwamen de Zwollenaren sterk terug. In het derde kwart werd de achterstand omgebogen in een riante voorsprong (54-48) en uiteindelijk won de thuisploeg met een verschil van zeven punten.