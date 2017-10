Acht aanhoudingen na grote controle op camping Droomgaard, gemeente maakt zich zorgen

KAATSHEUVEL - De politie heeft op camping Droomgaard in Kaatsheuvel bij een grote controle acht mensen aangehouden. Zo moest één van hen nog een celstraf van zes dagen uitzitten en hadden twee anderen nog boetes opstaan.

De gemeente Loon op Zand, waar Kaatsheuvel onder valt, is verrast door de vele aanhoudingen en wil volgende week om de tafel met eigenaar Oostappen Vakantieparken. "Vorig jaar waren er minder aanhoudingen. Dat het er nu acht zijn, baart ons zorgen", zegt een gemeentewoordvoerder.



Arbeidsmigranten

Sinds enkele jaren houdt de gemeente periodieke controles op het vakantiepark in samenwerking met de politie. Ook de GGD en Stichting Barka voor Poolse arbeidsmigranten waren erbij betrokken. Het park kent naast een groot recreatief gedeelte, tweehonderd chalets die permanent in gebruik zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten.



Behalve een persoon die nog een celstraf moest uitzitten en twee mensen met openstaande boetes, werden ook andere personen aangehouden vanwewege de volgende zaken:

- Fiscale wanbetaling

- Iemand die nog werd gezocht voor een zaak

- Bezit ploertendoder

- Achter het stuur met te veel alcohol op

- Verplicht dna afstaan voor lopende rechtszaak



Maar er werden meer overtredingen geconstateerd. Sommige chalets worden permanent bewoond terwijl dit niet mag. En ook de brandveiligheid was niet overal in orde.