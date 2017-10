Trouwkleding passen zonder het hebben van trouwplannen: het kan in Den Bosch

DEN BOSCH - Wat kun je doen als vriendengroep op een druilerige zondagmiddag? Uit eten, bowlen, een filmpje pakken of... je kan ook samen bruidsjurken passen. Dat laatste klinkt misschien wat raar, maar sinds kort kan het in Den Bosch.

Vier vrienden stappen Nicky's Bruidsboutique binnen. Niet omdat een van hen gaat trouwen, maar omdat ze wel houden van een verkleedpartijtje. Een van hen is al getrouwd, maar doet het jurken passen gewoon een keertje over:



"Het was een van de mooiste dagen van mijn leven en dan is hij achter de rug en dan heb je zoiets van 'ja, dat wil ik nog wel een keer'."



Bij de bruidsboutique wordt natuurlijk ook kleding verkocht aan mensen die serieuze trouwplannen hebben, maar eigenaresse Heidi Viguurs houdt het graag laagdrempelig:



"Ik geloof dat iedereen mooi is. Ik vind het fijn om dat gevoel mee te kunnen geven aan een heleboel mensen."