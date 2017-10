Auto botst tegen boom in Waalwijk, twee gewonden naar ziekenhuis

WAALWIJK - Een auto is zondagavond rond halftien tegen een boom gebotst. Dat gebeurde op de Burgemeester Smeelelaan in Waalwijk. Twee inzittenden raakten gewond en zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een derde inzittende is door de politie naar de huisartsenpost in Waalwijk gebracht. Het is niet duidelijk waardoor de auto van de weg is geraakt.



Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken.