Twee zwaargewonden bij frontale botsing op Franklin Rooseveltlaan in Breda

BREDA - Op de Franklin Rooseveltlaan in Breda zijn zondagavond kort voor middernacht twee auto’s frontaal tegen elkaar gebotst. Een man en een vrouw raakten daarbij zwaargewond.

De man is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.



De vrouw zat in de andere auto en was bekneld komen te zitten. Ze is door brandweerlieden bevrijd. In deze auto zat ook nog een man. Hij hield lichte verwondingen over aan het ongeluk. Het stel is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Vermoedelijk is een van de automobilisten de controle over het stuur verloren en daardoor op de andere weghelft terechtgekomen.De weg is afgesloten vanwege politieonderzoek.