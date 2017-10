Uitslaande brand in boerderij Valkenswaard, geen gewonden

VALKENSWAARD - In een boerderij aan de Dorpsstraat in Valkensaaard is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken. Het is nog onduidelijk hoe het vuur kon ontstaan.

De brand werd rond vijf uur ontdekt. Er is niemand gewond geraakt.



Overslaan vuur

De brandweer probeert het vuur te blussen. Vanwege de harde wind is er extra materieel opgeroepen om te voorkomen dat het vuur overslaat naar de buren.